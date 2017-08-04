МЗС надіслало Росії ноту протесту за візит Медведєва до Криму

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 19:55

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим до тимчасово окупованого Росією Криму, що відбувся 4 серпня.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у п'ятницю ввечері.

ЗСУ неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та Севастополь", - наголосили українські дипломати.

Українська сторона вважає згаданий візит та інші т.зв. "поїздки" російських посадовців до тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, а також зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія.

МЗС України заявляє, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні т.зв. "органи кримської влади" та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.

Українська правда

Теми: Росія Крим Медведєв
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