Саакашвілі каже, що безперешкодно приїхав до Польщі з США

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявляє, що безперешкодно приїхав з США до Польщі, не вдаючись до дипломатичної допомоги.

Про це він сказав інтерв'ю телеканалу ZIK по відеозв'язку в п'ятницю ввечері.

"Вони попередили всі прикордонні служби, всі авіакомпанії, що не потрібно мене пускати... У мене не було жодних проблем з тим, щоб залишити Сполучені Штати. Хоча Аваков в перший же день викликав, наскільки я знаю від американців, заступника американського посла в Києві з попередженням або з вимогою мене не випускати зі Сполучених Штатів", - зазначив Саакашвілі.

Політик підтвердив, що перебуває Польщі.

На уточнююче запитання Саакашвілі зазначив, що не вдавався до дипломатичної допомоги для того, щоб покинути межі США.

"Ні. Думаю, що це не потрібно. Думаю, що всі демократичні (країни) не визнають це (позбавлення громадянства)", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи має намір він залишитися в Польщі, Саакашвілі відмовився заздалегідь говорити про свої плани.

Як відомо, Головна прокуратура Грузії звернулася до Польщі у зв'язку з поширеною інформацією про візит екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в цю країну.

26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила факт позбавлення Саакашвілі громадянства.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

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Інтерфакс-Україна