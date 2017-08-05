Міністр юстиції США оголосив війну витокам секретної інформації

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Субота, 5 серпня 2017, 02:55

Міністр юстиції США Джефф Сешнз заявляє, що витоки секретної інформації заважають владі гарантувати безпеку країни.

Про це пише Радіо Свобода.

За його словами, вже висунуті звинувачення проти чотирьох чиновників, а кількість розслідувань щодо цього потроєно. Імена підозрюваних він не назвав.

Сешнз наголосив, що ніяка влада не може ефективно працювати, якщо її лідери не матимуть можливості конфіденційно обговорювати чутливі проблеми.

Ця заява з’явилася після того, як у четвер The Washington Post опублікувала розшифровку телефонних розмов президента Дональда Трампа з лідерами Мексики і Австралії.

Директор Національної розвідки США Ден Коутс сказав журналістам, що витік секретних матеріалів відбувається і в структурах виконавчої влади, і в Конгресі, і що це ставить під загрозу національну безпеку.

Дональд Трамп неодноразово обурювався, що в ЗМІ постійно потрапляє закрита інформація щодо нього і його адміністрації.

Теми: США
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