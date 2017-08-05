У Держдепі США побачили успіх і надію на поліпшення відносин з РФ

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Субота, 5 серпня 2017, 07:09

Представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт побачила позитивні результати співпраці і надію на покращення відносин з Росією.

Про це вона розповіла під час брифінгу, коментуючи заяву прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва про "кінець надій" на те, що відносини Росії з адміністрацією президента Дональда Трампа покращаться.

"Я думаю, що багато людей у ​​всьому світі згодні з тим, що Сполучені Штати і Росія повинні мати можливість працювати разом в областях взаємного співробітництва. Подивіться на припинення вогню на південному заході Сирії, яке дотримується, здебільшого, вже майже місяць. Це приклад хорошого американо-російського співробітництва", - сказала вона.

"Послухайте, завжди є надія на поліпшення. Ми знаємо, що люди говорять крайнощі, особливо в спекотні часи. Я просто не збираюся вникати в особливості цього, але у нас є області, де ми можемо працювати разом і будемо працювати разом", - додала вона.

Як відомо, після підписання президентом США Дональдом Трампом нових санкцій проти РФ, Медведєв заявив, що надіям на поліпшення відносин з США прийшов кінець.

Теми: США Росія санкції
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