Україна видасть США підозрюваного у відмиванні $30 мільйонів
Генеральна прокуратура України видасть Сполученим Штатам Владислава Халупського, розшукуваного за вчинення низки злочинів, у тому числі за шахрайство з цінними паперами та змову з метою відмивання коштів на суму близько $30 мільйонів.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, Халупський має американське громадянство, але після арешту попросив про надання йому громадянства України.
"Коли ж зрозумів, що українська тюрма теж його чекає, прибіг в американське консульство з проханням забрати чим швидше з України - забув, що перед цим сам на політпритулок подався", зазначив Єнін.
У 2016 році окружний суд Східного округу Нью-Йорка обвинуватив Халупського та його спільників у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами, незаконному вторгненні в мережі для відмивання коштів. У жовтні було видано ордер на його арешт.
Халупського затримали в Одесі у лютому 2017 року.
4 квітня Малиновський суд Одеси помістив його під нічний домашній арешт.
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