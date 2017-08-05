Україна видасть США підозрюваного у відмиванні $30 мільйонів

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Субота, 5 серпня 2017, 10:12

Генеральна прокуратура України видасть Сполученим Штатам Владислава Халупського, розшукуваного за вчинення низки злочинів, у тому числі за шахрайство з цінними паперами та змову з метою відмивання коштів на суму близько $30 мільйонів. 

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, Халупський має американське громадянство, але після арешту попросив про надання йому громадянства України.

У свою чергу заступник генпрокурора Євген Єнін зазначив, що Халупський у спробах здобути український паспорт "згадав навіть про "одеське коріння".

"Коли ж зрозумів, що українська тюрма теж його чекає, прибіг в американське консульство з проханням забрати чим швидше з України - забув, що перед цим сам на політпритулок подався", зазначив Єнін. 

 

У 2016 році окружний суд Східного округу Нью-Йорка обвинуватив Халупського та його спільників у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами, незаконному вторгненні в мережі для відмивання коштів. У жовтні було видано ордер на його арешт.

Халупського затримали в Одесі у лютому 2017 року.

4 квітня Малиновський суд Одеси помістив його під нічний домашній арешт.

Українська правда 
 

Теми: Луценко США
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