Дніпро: у багатоповерхівці стався вибух, загинула людина

712 переглядів
Субота, 5 серпня 2017, 21:33

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в м. Дніпрі загинула 1 людина.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 10-типоверхового будинку по вул. Тепличній надійшло в поліцію о сьомій годині вечора.

Під час огляду місця події в тамбурі правоохоронці виявили труп чоловіка, особа якого встановлюється.

 
фото поліції

Зараз на місці працюють співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. За даним фактом матеріал зареєстрований в журнал єдиного обліку.

Теми: Дніпро вибух
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Як у 90-ті". Що замовчують учасники перестрілки у Дніпрі 1 серпня 2017, 12:30
Двох учасників стрілянини у Дніпрі заарештовано 28 липня 2017, 04:05
Поліція розглядає вибух у Дніпрі як замах на вбивство 27 липня 2017, 15:40
powered by lun.ua
Головні новини
У Кривому Розі в.о. начальника відділу поліції влаштував бійку біля кафе
Лідер німецьких лібералів закликав тимчасово "забути" про анексію Криму
Екс-нардеп від Партії регіонів Бережна загинула в ДТП
Порошенко заявив про збільшення виплат військовим у зоні АТО
Усі новини
Гастро-новини

Нові київські заклади липня

Instagram дня

Мами підтримують тиждень грудного вигодовування