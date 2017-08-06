ЗМІ повідомили подробиці ДТП, в якій загинула Бережна

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Неділя, 6 серпня 2017, 00:31

Аварія, в якій загинула екс-нардеп від Партії регіонів Ірина Бережна, трапилася в Хорватії.

Про це повідомляє Splitski dnevnik.

ДТП сталося близько 1:30 ночі в суботу на трасі між містами Маслєніца і Поседарьє.

Бережна, її 8-річна дочка і водій їхали в автомобілі "Мерседес" з болгарськими номерами. 38-річний водій, який також загинув в аварії, був громадянином Болгарії. Дитину госпіталізували в лікарню міста Задар.

Як пише видання з посиланням на місцеву поліцію, автомобіль, ймовірно, рухався в бік Поседарьє. З невідомих причин він з'їхав з дороги і врізався в стовп.

Раніше повідомлялося про загибель екс-народного депутата від ПР Ірини Бережної.

Теми: ДТП Партія регіонів
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