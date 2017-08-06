В Афганістані таліби вбили 7 поліцейських

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Неділя, 6 серпня 2017, 01:48

В Афганістані бойовики угруповання "Талібан" вбили щонайменше 7 афганських поліцейських, захоплених під час боїв в північній провінції Сарі-Пул.

Про це повідомили місцеві чиновники, передає "Радіо Свобода".

Раніше 5 серпня представник провінції Забігулла Амані повідомив, що таліби захопили поліцейських в містечку Мірзаваланг в районі Саяд.

За словами Амані, таліби в суботу вранці взяли під контроль Мірзаваланг після двох днів боїв з афганськими силами безпеки.

Амані зазначив, що 10 талібів, серед яких 2 лідерів ісламістів, також були вбиті в боях. Крім того, ще 4 афганських військових отримали поранення.

Протягом останніх місяців угруповання "Талібан" посилило наступ в Афганістані, захопивши три райони в провінціях Гор, Фар’яб і Пактіка. Проте 4 серпня афганські військові відбили численні атаки талібів в стратегічному районі Герешк в провінції Гельманд.

Теми: Афганістан
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