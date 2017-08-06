Штаб АТО: Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Кримському, є поранені

97 переглядів
Неділя, 6 серпня 2017, 02:18

5 серпня близько 18:20-18:45 бойовики відкрили провокаційний вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Кримське.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Терористи били з мінометів калібру 82 мм, СПГ і стрілецької зброї. Обстріл вівся з боку окупованого н.п. Желобок.

В результаті цих обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Їм вчасно була надана перша медична допомога, вони госпіталізовані у військовий медичний заклад.

У штабі зазначили, що в іншому окупованому місті Сетянівка було свято на честь річниці з дня його заснування. Для цього бойовики запросили у Української сторони СЦКК режим "тиші". Однак пізніше самі терористи його і порушили.

"Українські захисники відкрили адекватний вогонь у відповідь. Через певний час противник припинив ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики продовжують поодинокі обстріли – штаб 5 серпня 2017, 18:47
Порошенко заявив про збільшення виплат військовим у зоні АТО 5 серпня 2017, 14:16
АТО: 38 обстрілів, троє українських військових отримали поранення 5 серпня 2017, 07:44
powered by lun.ua
Головні новини
Штаб АТО: Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Кримському, є поранені
ЗМІ повідомили подробиці ДТП, в якій загинула Бережна
Радбез ООН прийняв нові санкції проти КНДР
У Кривому Розі в.о. начальника відділу поліції влаштував бійку біля кафе
Усі новини
Місто

Як на вулицях Києва з'явилися малюнки на плитках

Інтерв'ю

"Цирк або вимре, або почне поважати публіку"