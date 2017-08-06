Спецпредставник Німеччини: спочатку Донбас, а вже потім Крим

Уповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернот Ерлер вважає, що спочатку потрібно сконцентруватися на вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а вже потім повернутися до питання анексованого Криму.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.de.

Ерлер заявив, що це є частиною європейського консенсусу, щоб зосередитись на політичному вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а питання Криму поставити на порядок денний у більш пізньому політичному процесі.

Заява Ерлер прозвучала після слів лідера Вільної демократичної партії Німеччини Крістіана Лінднера, який напередодні висловив думку про необхідність відкоригувати курс Німеччини щодо Росії.

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Згодом глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер прояснив свою позицію щодо покращення відносин з Росією та визнання анексії Криму. Німецький політик розмістив на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, у якому стверджує, що визнання анексії півострова є неприйнятним.

Європейська правда