Найбільше в суботу стріляли біля Авдіївки – Міноборони

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Неділя, 6 серпня 2017, 12:49

Найбільше обстрілів минулої доби відбулося в районі Авдіївки.

Як повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю, поблизу Авдіївки було зафіксовано 12 обстрілів, в той час як всього на Донецькому напрямку – 18.

Разом з тим, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь 6 разів, на Маріупольському – 7.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, троє бійців зазнали поранень.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 31 раз.

Українська правда

Теми: АТО
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