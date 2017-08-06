Найбільше в суботу стріляли біля Авдіївки – Міноборони

Найбільше обстрілів минулої доби відбулося в районі Авдіївки.

Як повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю, поблизу Авдіївки було зафіксовано 12 обстрілів, в той час як всього на Донецькому напрямку – 18.

Разом з тим, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь 6 разів, на Маріупольському – 7.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, троє бійців зазнали поранень.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 31 раз.

Українська правда