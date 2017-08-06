Найбільше в суботу стріляли біля Авдіївки – Міноборони
Найбільше обстрілів минулої доби відбулося в районі Авдіївки.
Як повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю, поблизу Авдіївки було зафіксовано 12 обстрілів, в той час як всього на Донецькому напрямку – 18.
Разом з тим, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь 6 разів, на Маріупольському – 7.
Лисенко також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, троє бійців зазнали поранень.
Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 31 раз.
Українська правда
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