США міркують щодо форм підтримки України для протидії РФ - радник Трампа

433 перегляди
Неділя, 6 серпня 2017, 15:18

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що США розглядають питання щодо форми підтримки України з метою протистояння російській агресії.

Про це Макмастер заявив в інтерв'ю телеканалу MSNBC, відповідаючи на запитання щодо можливого надання оборонного озброєння Україні, передає Європейська правда.

"Наразі ми розглядаємо питання, яку форму підтримки потребує Україна, яка б відповідала нашим інтересам. І кожен хотів би досягти того, щоб Росія не просунулася далі в дестабілізації чи наступальних діях", - сказав він.

"Росія створила небезпечну ситуацію. І ми з нашими союзниками збираємося робити все, щоб запобігти зростанню цього конфлікту", - додав він.

"Думаю, що кожен розуміє природу російського режиму. Природа російського режиму - це одна особа", - заявив Макмастер, відповідаючи на запитання, чи розуміє Трамп природу російського режиму.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що співробітники Держдепартаменту США і Пентагону розробили план поставки оборонного озброєння Україні для протистояння агресії РФ на сході країни.

Нагадаємо, за даними NBC News, рекомендація Пентагону надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією передана до Білого дому.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Радник Трампа: в інтереси США входить подальша підтримка України 6 серпня 2017, 09:58
Трамп заявив, що санкції РБ ООН серйозно вплинуть на економіку КНДР 6 серпня 2017, 03:05
Україна видасть США підозрюваного у відмиванні $30 мільйонів 5 серпня 2017, 10:12
powered by lun.ua
Головні новини
В Україні очікуються сильний вітер і дощі з градом
Спецпредставник Німеччини: спочатку Донбас, а вже потім Крим
Доба в АТО: 31 обстріл, троє українських військових поранені
Штаб АТО: Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Кримському, є поранені
Усі новини
Музика серпня

Найкращі концерти місяця

Досвід мам

4 мами про те, як і чому їхні діти не ходять до школи