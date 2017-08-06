Бойовики зосередили активність біля Авдіївки – штаб

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Неділя, 6 серпня 2017, 17:17

На Донецькому напрямку зросла бойова активність поблизу Авдіївки.

Про це під час брифінг заявив речник Міноборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

"Ворог відкривав вогонь практично цілодобово. Усього на цих рубежах відбулося 12 обстрілів з боку противника, що складає 2/3 усіх випадків порушення перемир’я ворогом вчора на Донецькому напрямку", – зазначив Андрій Лисенко.

Особливістю бойових дій на цьому напрямку було те, що НЗФ застосовували важкі озброєння, зокрема 82-мм міномети. З 21-ї години до опівночі вони випустили по українських позиціях понад 20 мін.

В Опитному та Новоселівці Другій бойовики по одному разу застосували міномети та легке озброєння.

На Світлодарській дузі, близько 4-ї ранку та пізно ввечері, українські військові зафіксували 2 обстріли з боку бойовиків, тривалістю по 30 хвилин кожний. Вони застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 7 випадків порушення режиму тиші бойовиками, 5 з яких – у Водяному та Широкиному.

"Ще по одному разу противник відкривав вогонь у бік укріплень наших військових у Старогнатівці та на південь від неї – у Новоселівці Другій. Під час кожного обстрілу важке озброєння  ворогом не застосовувалося", – зауважив речник Міноборони з питань АТО. Сеанси бойової активності тривали від 15 хвилин до години. Найтривалиші обстріли сили АТО зафіксували на півдні напрямку. У Мар’їнському районі минулої доби було спокійно.

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє – отримали поранення.

Теми: АТО
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