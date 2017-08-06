Глава МЗС Литви: Саакашвілі треба дати можливість захиститися в суді

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Неділя, 6 серпня 2017, 18:52

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України.

Про це повідомляє Delfi.lt.

"Саакашвілі повинна бути надана можливість захистити свої права в прозорому судовому розгляді", - заявив Лінкявічюс.

"Ми будемо послідовно підтримувати Україну та її лідерів у боротьбі проти російської агресії, підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, але одночасно ми підкреслюємо важливість демократії та можливостей для опозиції. Особливо важливо, щоб для опозиції були створені умови в боротьбі з корупцією", - сказав міністр.

Лінкявічюс повідомив, що мав розмову із Саакашвілі під час візиту до Польщі.

Раніше повідомлялося, що депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонує розглянути надання громадянства Литви Міхеілу Саакашвілі.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті.

Сам Саакашвілі заявив, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства. Перебуваючи у США, політик сказав, що буде домагатися повернення в Україну.

Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Європейська правда

Теми: Саакашвілі
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