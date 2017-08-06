Під Миколаєвом на трасі сталася стрілянина, двоє поранених

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Неділя, 6 серпня 2017, 22:48

У неділю увечері, 6 серпня, на трасі під Миколаєвом невідомі відкрили стрілянину, поранивши двох людей, після чого зникли.

Про це повідомляє сайт 0512.

В районі заміського комплексу "Балдін" водій одного з авто помітив, що двоє невідомих хлопців вийшли на трасу, перекрили дорогу і намагалися кинутися під машину. Водій зупинив авто, вийшов з нього і зробив зауваження.

У відповідь один з хлопців дістав ніж і завдав кілька ударів водієві. Водій стверджує, що невідомі хлопці були в стані алкогольного сп'яніння.

На допомогу постраждалому вибіг пасажир автомобіля. Другий хлопець при цьому дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів у пасажира, а потім і в водія.

 

Після цього нападники втекли в поле. Їм вдалося сховатися до приїзду поліції.

Унаслідок нападу пасажир автомобіля і водій отримали травми. "Швидка" доставила в лікарню.

На місці події працює поліція. Ведуться пошуки зловмисників. Обставини з'ясовуються.

Теми: Миколаїв
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