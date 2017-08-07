В Ізмаїлі вибухнуло авто поліцейського, є постраждалі

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Понеділок, 7 серпня 2017, 03:04

На Одещині в місті Ізмаїл вибухнуло авто співробітника кримінальної поліції, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Вибух пролунав на вул. Нахімова. Правоохоронці встановили, що автомобіль належить працівнику кримінальної поліції.

В результаті вибуху постраждали дружина і дитина поліцейського, їх доставили до лікарні.

На місті події працюють вибухотехніки, встановлюються обставини інциденту.

Теми: поліція Одеська область кримінал
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