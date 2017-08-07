Під Києвом у ДТП загинули 6 людей

На Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel".

Про це повідомляє поліція Київщини.

Зіткнення було лобовим. Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:30. Вказується, що біля повороту на Баришівку автомобілі "ВАЗ" та "Opel" рухалися на зустріч один одному.

"В автомобілі "ВАЗ" загинуло четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка наразі знаходиться у лікарні", - повідомили в поліції.

Згідно з даними поліції, водій транспортного засобу "Opel" залишився живим, пасажирка авто загинула.

Українська правда