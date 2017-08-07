Під Києвом у ДТП загинули 6 людей
На Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel".
Про це повідомляє поліція Київщини.
Зіткнення було лобовим. Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:30. Вказується, що біля повороту на Баришівку автомобілі "ВАЗ" та "Opel" рухалися на зустріч один одному.
"В автомобілі "ВАЗ" загинуло четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка наразі знаходиться у лікарні", - повідомили в поліції.
Згідно з даними поліції, водій транспортного засобу "Opel" залишився живим, пасажирка авто загинула.
Українська правда
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