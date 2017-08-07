США обіцяє відповідь Росії на висилку дипломатів до 1 вересня

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Понеділок, 7 серпня 2017, 10:45

США ще не визначилися з заходами у відповідь на висилку Росією американських дипломатів, однак зроблять це до 1 вересня.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у понеділок, повідомляє Європейська правда із псоиданням на  ABC News.

За його словами, він повідомив про наміри США відповісти на дії Росії до 1 вересня російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, з яким він зустрічався у неділю в Манілі.

Тіллерсон зазначив, що США ще не визначилися зі своєю відповіддю. Він розповів, що під час зустрічі попросив у Лаврова відповісти на "кілька уточнюючих питань" щодо рішення Кремля про висилку американських дипломатів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, МЗС РФ оголосив про санкції проти американських дипломатів. Це стало відповіддю Москви на прийнятий Конгресом США законопроект про санкції проти Росії.

Росія вимагає у США до початку осені скоротити число своїх дипломатичних співробітників до 455 осіб. Також посольство США більше не зможе використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

Державний департамент США висловив протест у зв’язку із санкціями Росії. 

Теми: США
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