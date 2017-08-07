Звинувачення в Криму просить для Чийгоза 8 років колонії

Кримський прокурор Анастасія Супряга просить у суду для одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза 8 років позбавлення волі.



Про це повідомляють адвокат Микола Полозов і журналіст "Крим.Реаліі" із Верховного суду анексованого Росією Криму, де 7 серпня почалися дебати у цій справі.



На засідання прийшли троє потерпілих – Фатуєв, Баранов, Соловйов. Для підтримки підсудного прийшли близько 50 осіб, включаючи Ільмі Умерова та інших кримськотатарських активістів. Усі місця в залі зайняті, повідомляє Крим.Реаліі.

Прокурор запросила 8 лет лишения свободы Ахтему Чийгозу.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) August 7, 2017

Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року, коли під Верховною Радою Криму відбувався мітинг і проукраїнськи, і проросійськи налаштованих жителів.



За словами прокурора, "в судовому слідстві вина підсудного повністю доведена".



Супряга послалася на висновки судмедекспертиз, переважно датованих травнем і червнем 2015 року, а також на свідчення Сергія Аксьонова, Заура Смирнова, Ейваза Умерова, Сергія Цекова, Ольги Ковітіді, Володимира Константинова і трьох таємних свідків.



Крім того, прокурор згадувала про відеофайли, частина яких зафіксувала, як Ахтем Чийгоз вибудовує людей перед будівлею Верховної Ради АРК 26 лютого 2014 року.

Серед інших доказів провини, за словами прокурора, – явка з повинною Юнусова, Кантемирова, свідчення Ескендера Небіева. На думку звинувачення, свідчення свідків захисту не спростовують інші докази.



Зворотну силу застосування кримінального законодавства Росії до подій 26 лютого 2014 року Супряга пояснила тим, що "після приєднання Криму, російські закони стали діяти по відношенню до злочинів більш раннього періоду для захисту прав та інтересів громадян".



Тож звинувачення просить покарати Чийгоза позбавленням волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму.





У ході виступу прокурора адвокат Олександр Лісовий учергове попросив прокурора говорити повільніше, щоб встигати записувати тези звинувачення. Судді заявили, що вони все встигають.

При цьому проходить акція "Кримський марафон" для збору коштів на погашення штрафів кримським татарам, засудженим окупаційною владою.





Як відомо, Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року, якому протистояв проросійський мітинг.



1 серпня завершилося судове слідство, а 7 серпня почалися дебати у справі Чийгоза, яку суд розглядає в рамках "справи 26 лютого".