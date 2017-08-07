Лавров поговорив про Україну з Могеріні

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Понеділок, 7 серпня 2017, 11:58

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні.

Це було однією з тем їхньої розмови "на полях" міністерських заходів по лінії Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомляє 7 серпня російський МЗС.

У Манілі Могеріні і Лавров обговорили "актуальні питання російсько-єсівських відносин і міжнародного порядку денного, в т.ч. проблематику сирійського врегулювання, ситуацію в Лівії і на Україні".

Як відомо, Росія є учасником мінських домовленостей тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на сході України і переговорів у "нормандському форматі".

Україна, США і країни ЄС регулярно закликають Російську Федерацію до виконання мінських угод, але на Донбасі тривають бойові дії, які Росія підтримує політично, фінансово, військової силою, зброєю та іншими ресурсами.

Теми: Росія ЄС Донбас
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