Лавров поговорив про Україну з Могеріні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні.
Це було однією з тем їхньої розмови "на полях" міністерських заходів по лінії Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомляє 7 серпня російський МЗС.
У Манілі Могеріні і Лавров обговорили "актуальні питання російсько-єсівських відносин і міжнародного порядку денного, в т.ч. проблематику сирійського врегулювання, ситуацію в Лівії і на Україні".
Як відомо, Росія є учасником мінських домовленостей тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на сході України і переговорів у "нормандському форматі".
Україна, США і країни ЄС регулярно закликають Російську Федерацію до виконання мінських угод, але на Донбасі тривають бойові дії, які Росія підтримує політично, фінансово, військової силою, зброєю та іншими ресурсами.
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