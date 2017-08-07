В одній з механізованих бригад годували "мертвих душ" – Міноборони

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Понеділок, 7 серпня 2017, 12:08

В 24 окремій механізованій бригаді під час аудиту виявили порушення, що призвели до втрат на суму майже 5 мільйонів гривень.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба Міноборони.

"Основна сума порушень, а це понад 4,2 млн грн., пов’язана із "безпідставним завищенням обсягів та вартості послуг із харчування". Зокрема, за даними аудиту, протягом 2016 року щоденно безпідставно перебували на триразовому харчовому забезпеченні від 200 до 450 офіцерів та контрактників. Викликає сумніви й той факт, що зафіксована майже 100 відсоткова явка на прийоми їжі у підрозділі офіцерів та контрактників, навіть у вихідні та святкові дні", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що в ході аудиту, було також виявлено понад 433 тисячі гривень незаконних витрат на виплату заробітної плати.

"Ці кошти виплачено військовослужбовцям, які рахуються такими, що самовільно залишили військову частину, й не мають права на отримання грошового забезпечення допоки триває розслідування зазначених фактів", - повідомили в Міноборони.

Також виявлено нестачу майна продовольчої служби на суму майже 185 тисяч гривень.

"Поряд із тим, встановлено порушення, пов’язані із необлікуванням отриманого військового майна, несвоєчасними виплатами грошового забезпечення та інші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку із цим було прийнято рішення провести детальну перевірку виявлених фактів.

Українська правда

Теми: армія кримінал
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