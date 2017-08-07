До Європи за режимом безвізу вже виїхали 162 тис. українців, 55 – не пустили

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Понеділок, 7 серпня 2017, 13:02

Станом на 4 серпня понад 162 тис. громадян України скористалися правом безвізового в'їзду до країн Європейського Союзу.

Про це повідомив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Кількість відмов - 0,03%, всього 55 чоловік. З них 18 - це перевищення терміну перебування, 37 - не довели мету поїздки", - розповів він.

За словами Цигикала, при цьому проблема з чергами на кордоні по суті вирішена.

"Вжито низку заходів на виконання відповідної вказівки президента. Це і перенаправлення потоків, і виділення окремих смуг для автомобілів з іноземними номерами, щоб розвантажити інші смуги руху", - пояснив нещодавно призначений голова ДПСУ.

Як повідомлялося, станом на 20 липня до ЄС виїхали за режимом безвізу трохи більше 120 тис. українців, а відмовили у в'їзді до країн Євросоюзу на той момент 51 людині.

Теми: візи ЄС Європа кордон
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