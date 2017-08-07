Поляков звинуватив НАБУ у незаконному прослуховуванні чиновників

Депутат фракції "Народний фронт" Максим Поляков звинувачує НАБУ у незаконному прослуховуванні низки високопосадовців.

Про це він написав на Facebook у понеділок.

"Як виявилося, починаючи з 2016 року, НАБУ почало незаконно прослуховувати телефони громадян України і низки державних органів", - зазначив Поляков, посилаючись на засекречену інформацію, яку він нібито отримав зі свого джерела.

За його словами, дозвіл на прослуховування отримано на 18 телефонів, "проте реально прослуховувались 114 телефонів".

Нардеп розповів, що серед тих, кого нібито прослуховують - службовці Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, органів Нацполіції, СБУ, Управління держохорони, ДУС, заступники міністрів Кабміну, органів ДФС, судді Вищих судів, голови райсудів у місті Києві, керівники ВНЗ, інші службові особи, юридичні та фізичні особи.

"Крім прослуховування, також здійснювалось відстеження пересування осіб по території країни та трафіку дзвінків між абонентами", - повідомив Поляков.

За отриманою інформацією, як зазначив політик, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст.366 КК України (Службове підроблення) було внесено відомості до ЄРДР від 27 січня 2017 року. Досудове розслідування здійснюється, за його словами, Генпрокуратурою.

"Як мені повідомив один із працівників НАБУ, на замовлення однієї із сусідніх держав, прослуховувались навіть телефони представників Міністерства оборони України та міністерств, які забезпечують охорону держави, більше того – було безпосереднє стеження за пересуванням Головнокомандуючого країни", - додав Поляков.

Політик повідомив, що звернувся із депутатським зверненням до голови СБУ з проханням перевірити оприлюднену ним інформацію й повідомити про те, чи є в діях керівництва НАБУ ознаки державної зради.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти. Поляков вніс заставу.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.



НАБУ заявило, що за відмову вдягати браслет відкриє проти депутата нове кримінальне провадження.

Українська правда