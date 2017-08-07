Директор "Укрспецекспорту" отримав зарплату 1 млн грн

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Понеділок, 7 серпня 2017, 13:19

Гендиректор "Укрспецекспорту" Павло Букін задекларував зарплатню розміром 1,1 млн грн.

Це помітили активісти Центру протидії корупції, про що написали у Твіттері.

Проте інформація із сайту електронних декларацій свідчить, що Букін не вперше отримує таку заробітну платню.

У змінах до майнового стану від 2.08 (серпень) у Букіна вказана зарплата 1 099 785 грн.

У змінах від 4 липня зарплата вказана 786 284 грн.

У змінах від 6 червня у Букіна вказана зарплата значно менша – 194 625 грн.

Проте 4 травня він вніс зміни, де також вказав зарплату більше мільйона – 1 013 998 грн.

3 квітня Букін вносить зміни до майнового стану і вказує зарплату 249 128 грн, 1 березня – 291 195 грн, а 6 лютого – 160 172 грн.

Укрспецекспорт – держкомпанія, яка має монопольне право здійснювати експорт та імпорт продукції, послуг військового і подвійного призначення.

Українська правда

Теми: зарплати декларації
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