Суд арештував все майно Насірова, включно з нерухомістю

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Понеділок, 7 серпня 2017, 13:36

Суд наклав арешт на все майно відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на його адвоката Олександра Лисака.

"У нього заарештовано все майно, включаючи те, яке було вилучено", - сказав він.

За словами адвоката, Насіров вже не вивчає можливість отримання дозволу виїхати на лікування до США через суд.

Лисак повідомив, що суд двічі відмовив у цьому його клієнтові й ухвалив рішення про проходження лікування в Україні.

Як повідомлялося, 2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою й службовим становищем. 16 березня він вийшов з-під варти, тому що дружина й тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.

Насіров поскаржився, що під час обшуку в нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші й тепер його дружині немає за що жити. На це майно було накладено арешт.

Пізніше Апеляційний суд Києва у відповідь на скаргу адвокатів Насірова частково скасував арешт, накладений на це майно.

Теми: Насіров арешт нерухомість Фіскальна служба
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