МЗС вимагає від Росії негайно звільнити Чийгоза

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Понеділок, 7 серпня 2017, 14:55

Міністерство закордонних справ України вимагає, аби РФ припинила переслідування одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза.

Про це написала в Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"8 років за патріотизм... Псевдо-прокуратура, псевдо-суди. Вимагаємо від окупанта припинити переслідування А. Чийгоза", - написала вона.

Як повідомлялося, 7 серпня кримський прокурор Анастасія Супряга попросила у суду для Ахтема Чийгоза 8 років позбавлення волі.

Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року, коли під Верховною Радою Криму відбувався мітинг проукраїнськи й проросійськи налаштованих жителів.

Українська правда

Теми: кримські татари Крим суд
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