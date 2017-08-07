Офіс Лутковської повідомив РФ подробиці утримання їхнього військового Агєєва

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської відзначають, що затриманий російський військовослужбовець Віктор Агєєв не скаржиться на умови утримання і самопочуття.

Про це повідомив представник українського омбудсмена з питань зв'язків з громадськістю та інформаційних технологій Михайло Чаплига, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Чаплиги, російський омбудсмен Тетяна Москалькова двічі зверталася із запитами щодо Агєєва.

"У той день, коли вона сказала, що повторно звернулася, саме поштою до нас прийшло її перше звернення ... Ми подивилися: в тому зверненні вона просила дізнатися його місцезнаходження, стан здоров'я, надання йому медичної допомоги, чи були скарги", - розповів Чаплига.

"На той момент вже відбулася його зустріч з мамою. Тобто мається на увазі, що вже відомо його місцезнаходження, скарг ніяких він не озвучував і навіть вже зустрівся з родичами", - додав він.

Також представник українського омбудсмена уточнив, що відповідь російському омбудсмену був направлений разом з інформацією про інших людей, про яких вона також питала.

"Ми вказали, що його місцезнаходження відомо, зустріч з родичами відбулася, скарг не було, але якщо раптом будуть якісь повідомлення про те, що там щось не так, то, звичайно, ми будемо реагувати", - додав він.

Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявляла, що двічі зверталася в офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської щодо затриманого російського військового Віктора Агєєва, і не отримувала відповіді.

Як відомо, російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими в Луганській області. Зараз він знаходиться в СІЗО в Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах РФ. 22 липня за сприяння президента України і СБУ в Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового з матір'ю.

27 липня матері засудженого в Чечні українця Станіслава Клиха і затриманого в Україні російського контрактника Віктора Агєєва записали відеозвернення до президентів Росії і України з проханням припинити війну і помилувати синів.





