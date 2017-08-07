Засідання у справі Чийгоза перенесли - будівля суду знеструмлена
Засідання у справі щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза перенесли на 8 серпня в зв'язку з тим, що будівля Верховного суду Криму знеструмлена.
Про це повідомляє QirimInfo.
Адвокат Микола Полозов у відеозверненні, опублікованому в Facebook, розповів, що у передобідній час виступила прокурор Супряга.
"У дебатах вона не надто багато докладала зусиль, фактично переказала звинувачення, яке висунули Ахтему Чийгозу, з невеликими винятками, які у нас виникли під час судового слідства", - заявив він.
Полозов зазначив, що прокурор в дебатах визнала Чийгоза громадянином України, без будь-яких застережень.
"Ми всі знаємо важкі ситуації з іншими політв'язнями українськими, коли їм нав'язують російське громадянство і це перешкоджає подальній їх видачі в Україну згідно з конвенцією", - додав Полозов.
Адвокат повідомив, що в будівлі суду сталася пожежа силового кабелю. Була викликана пожежна команда і суд був змушений ухвалити рішення про перенесення засідання на вівторок.
Як відомо, прокурор попросила 8 років позбавлення волі для Ахтема Чийгоза.
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