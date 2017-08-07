Росія планує збудувати телевежу в Криму, щоб протидіяти українському сигналу

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Понеділок, 7 серпня 2017, 15:34

У 2018 році Росія планує побудувати телевежу неподалік Джанкоя в окупованому Криму, аби протидіяти сигналу української вежі в Чонгарі Херсонської області.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський у своєму Facebook.

"Чонгарська вежа створює для росіян проблеми в Північному Криму. Саме тому окупаційна влада планує у 2018 році за державний кошт будівництво власної вежі неподалік Джанкоя, для протидії Чонгару, висотою 151 метр - РТС "Соленое озеро", - зазначив Костинський.

На його думку, в РФ йдуть на такий крок, щоб протидіяти трансляції українських телеканалів чонгарською вежею.

"Поки вони будуть намагатися відповідати на наші кроки, будемо продовжувати реалізацію Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області і на територію Криму. Згідно з цією стратегією, кількість телеканалів і радіостанцій, що мовитимуть на півострів, буде збільшуватися", - додав Костинський.

Як повідомлялося, 17 березня 2017 року у селі Чонгар Херсонської області відкрили 150-метрову телевежу, яка веде мовлення для мешканців анексованого Росією Криму.

Теми: телебачення
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