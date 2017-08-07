Росіян менше завертають на кордоні, ніж у 2015 році – Цигикал

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Понеділок, 7 серпня 2017, 16:03

Із 2015 року в Україну не пропустили близько 20 тисяч громадян Російської Федерації.

Про це голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про статистику, то з 2015 року до 3 серпня 2017 року включно відмовлено у в'їзді понад 20 тисячам росіян. Цифри говорять про те, що все ж найбільше відмов було в 2015 році – 10,9 тисяч, в 2017 році – це вже близько 3 тисяч громадян РФ", – сказав він.

За словами Цигикала, причини відмови у в'їзді – це, в основному, необгрунтована мета поїздки, перевищення терміну реєстрації, відсутність підтвердження фінансового забезпечення поїздки.

"Якщо говорити про заборону на в'їзд, то на сьогодні йдеться про 3 148 громадян РФ. Із них майже 100 – це відомі російські артисти і публічні особи, які, в основному, незаконно відвідували Крим", – уточнив новий голова прикордонників.

Як відомо, генерал-майор Петро Цигикал очолив прикордонну службу України 25 липня.

Теми: Прикордонна служба Росія
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