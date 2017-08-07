На Миколаївщині спалахнула велика лісова пожежа

219 переглядів
Понеділок, 7 серпня 2017, 17:27

Рятувальники борються з масштабну пожежу на території лісового урочища у Миколаївській області.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на території Березнігуватського лісового господарства поблизу с. Новопавлівське в межах Снігурівського району надійшло до Служби порятунку 101 у понеділок об 11:24 від місцевої мешканки.

По прибуттю на місце пожежники встановили, що вогонь встиг розповсюдитися на значну площу та перекинувся на лісові насадження.

Станом на 15:35 пожежу локалізовано, приблизна площа горіння складає 15 га, з яких 3 га – верхової пожежі.

У гасінні вогню беруть участь 10 одиниць техніки та 26 чоловік. Наразі роботи по ліквідації тривають.

 
 

Українська правда

Теми: надзвичайна подія Миколаївська область ДСНС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Неподалік Кропивницького зафіксували незначне підвищення радіації 7 серпня 2017, 13:52
"Вражаючий показник": За тиждень в Україні потонули майже 100 людей 7 серпня 2017, 13:41
Від негоди на півдні України постраждали п’ятеро, одна людина загинула 7 серпня 2017, 10:37
powered by lun.ua
Головні новини
Саакашвілі каже, що в'їхав до Польші за українським паспортом
Вищий адмінсуд залишив рішення ВР про зняття недоторканності з Клюєва
Розенблат подарував сестрі арештовану судом частину будинку
У РФ зняли обмеження проживання для людей із Донбасу – Затулін
Усі новини
Історія

Український учень Лютера: Станіслав Оріховський-Роксолан

Instagram дня

Мами підтримують тиждень грудного вигодовування