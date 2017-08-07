На Миколаївщині спалахнула велика лісова пожежа
Рятувальники борються з масштабну пожежу на території лісового урочища у Миколаївській області.
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про пожежу на території Березнігуватського лісового господарства поблизу с. Новопавлівське в межах Снігурівського району надійшло до Служби порятунку 101 у понеділок об 11:24 від місцевої мешканки.
По прибуттю на місце пожежники встановили, що вогонь встиг розповсюдитися на значну площу та перекинувся на лісові насадження.
Станом на 15:35 пожежу локалізовано, приблизна площа горіння складає 15 га, з яких 3 га – верхової пожежі.
У гасінні вогню беруть участь 10 одиниць техніки та 26 чоловік. Наразі роботи по ліквідації тривають.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.