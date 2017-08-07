Мін’юст ще побореться за вплив Гройсмана на "Укрзалізницю"

Міністерство юстиції подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким той визнав незаконною постанову уряду про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерству інфраструктури.

Про це повідомила прес-служба Мін’юсту.

"Минулої п’ятниці Міністр інфраструктури оприлюднив інформацію про те, що Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив судове рішення, яким визнав незаконною постанову Уряду "Про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрзалізниця". Як тільки Мін’юст та Уряд зможуть ознайомитися з даним документом, на дане рішення буде подана апеляційна скарга", - цитує прес-служба заступника міністра юстиції Сергія Шкляра.

Шкляр також заявив, що Кабмін поки не отримав відповідного судового рішення, і що його текст відсутній в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань.

"Тому ще більш дивним виглядає той факт, що Міністерство інфраструктури, як третя особа у справі, якимось чином отримало текст рішення, яке, за словами очільника Мінінфраструктури, було винесено судом ще минулої п'ятниці", - зазначає прес-служба.

Окрім того Шкляр стверджує, що представники Кабміну намагалися отримати тест рішення у секретаря судового засідання, проте той повідомив, що "матеріали засідання, можливо, будуть надані для ознайомлення "завтра".

"Така ситуація наштовхує на думку про упередженість суду у цій справі відносно одного з учасників процесу. Кабінет Міністрів України вважає це судове рішення незаконним і воно буде оскаржено", - зазначив Шкляр.

Як повідомив міністр інфраструктури 4 серпня, Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною постанову уряду, якою "Укрзалізницю" було виведено з підпорядкування Мінінфраструктури.

Як відомо, між керівником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном триває конфлікт. Так, останній неодноразово заявляв про необхідність змінити керманича "Укрзалізниці".

21 червня "Укрзалізниця" повідомила, що контракт з Балчун формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Генпрокурор Юрій Луценко попросив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із очільником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном через велику кількість справ, де фігурує УЗ.

Більше про конфлікт між Балчуном та Омеляном читайте в матеріалі "Економічної правди": Run, Войцех, Run. Чи піде Балчун із "Укрзалізниці".

Олег Твердь, для УП

