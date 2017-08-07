Адвокат вважає, що Чийгоза у Криму посадять так, щоб "торгуватися"

Адвокат Микола Полозов вважає, що одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза в анексованому Криму посадять на 6-7 років.



Про це Полозов сказав, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, передає "Крим. Реалії".



На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватиме цей факт у політичних торгах".



"Цілком очевидно, що для Ахтема Чийгоза вже обрано якийсь середній варіант - близько 6-7 років (в'язниці - ред.), які затвердить суд, аби у влади була потім можливість для маневру, для торгівлі в його звільненні, взамін політичних преференцій", – сказав Полозов.



Засідання Верховного суду Криму у справі Ахтема Чийгоза 7 серпня відклали до вівторка 8 серпня у зв'язку із займанням силового кабелю.



Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.



У Міністерстві закордонних справ України вважають, що це "8 років за патріотизм".



"Вимагаємо від окупанта припинити переслідування Ахтема Чийгоза", – написала речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.



Ахтема Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".



Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.



"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.