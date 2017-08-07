Снайпер бойовиків вбив українського військового біля Мар'їнки

Близько 13:00 від кулі ворожого снайпера загинув український військовий неподалік Мар'їнки Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

За його даними, також на приморському напрямку терористи випустили в понеділок 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного.

На донецькому напрямку, повідомляють у штабі, під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.

За інформацією прес-центру, в цілому протягом 7 липня оперативна обстановка у районі проведення АТО дещо стабілізувалась. Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії.

У штабі це пов’язують зі спекотною погодою та можливістю виникнення пожеж, у яких місцеві жителі звинувачуватимуть бойовиків.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики терористичних організацій на Донбасі 18 разів порушили перемир’я. Троє українських захисників отримали бойові поранення.

Українська правда