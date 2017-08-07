Снайпер бойовиків вбив українського військового біля Мар'їнки
Близько 13:00 від кулі ворожого снайпера загинув український військовий неподалік Мар'їнки Донецької області.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
За його даними, також на приморському напрямку терористи випустили в понеділок 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкиного.
На донецькому напрямку, повідомляють у штабі, під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Невельського.
За інформацією прес-центру, в цілому протягом 7 липня оперативна обстановка у районі проведення АТО дещо стабілізувалась. Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії.
У штабі це пов’язують зі спекотною погодою та можливістю виникнення пожеж, у яких місцеві жителі звинувачуватимуть бойовиків.
Як повідомлялося, за минулу добу бойовики терористичних організацій на Донбасі 18 разів порушили перемир’я. Троє українських захисників отримали бойові поранення.
Українська правда
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