Нафтогаз запасеться більшою кількістю газу, ніж раніше

НАК "Нафтогаз України" вже накопичив у підземних сховищах 13,4 млрд куб. м природного газу і при збереженні нинішніх темпів закачування до опалювального сезону 2017/18 років накопичить 16 млрд куб. м.

Про це повідомив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз навіть більше закачуємо, ніж планували. Зараз виходить, що вийдемо на рівень 16 млрд куб. М, може це навіть багато", - сказав він в ефірі "5 каналу" в понеділок увечері.

Вітренко нагадав, що в попередні роки "Нафтогаз" підходив до зими з нижчими запасами, яких вистачало, зокрема, без проблем пройшов досить холодну минулу зиму.

Головний комерційний директор зазначив, що надлишкові запаси газу створюють додаткове фінансове навантаження на компанію.

Затверджений Кабінетом міністрів план заходів з підготовки ПЕК до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років передбачає, що Україна до 1 листопада 2017 року має накопичити в ПСГ 17 млрд куб. м газу. Опалювальний сезон 2016/2017 років Україна почала в середині жовтня з запасами 14,7 млрд куб. м.