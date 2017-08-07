Нафтогаз збільшить розмір позову до Газпрому в Стокгольмському арбітражі

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Понеділок, 7 серпня 2017, 22:09

НАК "Нафтогаз України" збільшить позов в Стокгольмському арбітражі до російського "Газпрому" по транзитному контракту з $ 13 млрд ще на $ 5 млрд.

Про це в ефірі 5 каналу заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко в ефірі "5 каналу".

Він очікує на рішення до грудня поточного року.

"За транзитним контрактом ми чекаємо рішення по наших позовах. У "Газпрома" там теж є позов, але на дуже невелику суму (близько $ 7 млн). Наші позовні вимоги - більше $ 13 млрд, це ті, які вже виставили, а ми ще виставимо на понад $5 мільярдів", - сказав він.

Він висловив думку, що навіть якщо в майбутньому "Газпром" повністю відмовиться від транспортування газу через Україну, то ГТС може бути використана для експорту газу вже українського видобутку.

На думку головного комерційного директора НАК, за рахунок застосування сучасних технологій в upstream Україна цілком може покрити власні потреби і вийти на експорт газу.

Інтерфакс-Україна

Теми: Нафтогаз Газпром газ
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