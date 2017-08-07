У Криму без світла лишилося понад 108 тисяч людей

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Понеділок, 7 серпня 2017, 23:47

У Криму в результаті відключення електропостачання без світла залишилися понад 108 тисяч осіб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міненерго РФ.

"Відключено побутових споживачів (близько 108 700 осіб), частину промислових підприємств. Потужність відключених споживачів - 70 МВт", - йдеться в повідомленні.

У тому числі в Криму - близько 83 900 осіб, в Севастополі - близько 24 800 осіб, уточнили в міністерстві.

"Для запобігання перевищенню аварійно-допустимого перетоку активної потужності в контрольованому перерізі "Тамань" і "ОЕС Півдня - Крим" черговим диспетчером Чорноморського РДУ віддано команду на введення графіків тимчасового відключення споживання сумарно на величину 70 МВт", - повідомили раніше в Міненерго РФ.

6 серпня в Криму двічі вводилися графіки тимчасового відключення електропостачання.

Теми: Крим
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