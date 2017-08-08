У Дніпрі вручили 2 підозри учаснику перестрілки, в якій загинули бійці АТО

У Дніпрі вручили ще два повідомлення про підозру учаснику перестрілки, в якій загинули двоє бійців АТО, Давиду Пабілеру.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на обласне управління міліції.

За даними поліції, вручені повідомлення про підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

1 серпня учаснику перестрілки в Дніпрі, громадянину Ізраїлю, було вручено перше повідомлення про підозру.

У той же час, як повідомили в поліції, питання про обрання йому запобіжного заходу все ще вирішується суді.

Обрання запобіжного заходу підозрюваному у Бабушкінському районному суді Дніпра почалася ще 2 серпня. Процес затягнувся через численні клопотання захисту. Сторона захисту кілька разів клопотала про відвід судді та слідчого, адвокати заявили клопотання про необхідність залучення перекладача з івриту, оскільки їх підзахисний, громадянин Ізраїлю, не розуміє української та російської мов.

На судовому засіданні в п'ятницю адвокати підозрюваного висловлювали недовіру до професіоналізму спеціально запрошеної в Дніпро з Умані перекладачки з івриту. Сторона звинувачення прокоментувала це як свідоме затягування судового процесу.

Суд в понеділок знову затягнувся через нове клопотання захисту про відвід судді.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинули воїн-доброволець Олексій Вагнер і колишній боєць Максим Іващук, а ще один доброволець Едмонд Саакян, відомий як адвокат, отримав поранення. І четверо нападників потрапили в лікарню.

За даними поліції, перестрілка сталася через економічні, а не кримінальні чи політичні, питання.

Відкрито провадження за статтею "умисне вбивство".