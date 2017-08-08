Біля берегів Греції врятовані 128 мігрантів

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Вівторок, 8 серпня 2017, 04:41

У понеділок, 7 серпня, берегова охорона Греції в ході двох операцій врятувала 128 мігрантів в Егейському морі.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Спочатку грецька берегова охорона врятувала 54 біженців, які пливли в гумовому човні в східній частині Егейського моря.

Крім того, ще 74 мігранта, які також пливли в гумовому човні, були врятовані близько острова Хіос.

Минулого місяця Європейська комісія виділила Греції 200 мільйонів євро, щоб країна могла впоратися з припливом десятків тисяч мігрантів і біженців.

Теми: Греція
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