Хуг: Число обстрілів на Донбасі за тиждень збільшилося на 55%

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Вівторок, 8 серпня 2017, 05:30

За тиждень кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася за тиждень.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в понеділок журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Режим припинення вогню не покращився за останній тиждень. За останній тиждень СММ зафіксувала збільшення на 55% кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з минулим тижнем. Найбільш ця тенденція проявляється на території між Первомайськом і Попасній де сталося 20% із зазначених порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.

Хуг зазначив, що сторони конфлікту на Донбасі під час обстрілу використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.

"СММ зафіксувала понад 550 випадків використання важкого озброєння і озброєння забороненого мінськими домовленостями. Сюди входять танки, міномети і артилерія", - сказав він.

"Ескалація ситуації і ті порушення режиму припинення вогню, які мають місце між Попасній і Первомайськом і в інших чотирьох інших гарячих точках, мають вплив на цивільне населення", - додав Хуг.

Теми: ОБСЄ Донбас
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