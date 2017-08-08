Екс-міліціонер із Донецька продав доступ до баз даних ДАІ бойовикам

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Вівторок, 8 серпня 2017, 11:00

Працівники Служби безпеки України затримали у Маріуполі колишнього міліціонера, який незаконно реалізовував е-ключі доступу до бази даних Державтоінспекції Донеччини.

На початку російської агресії на Донбасі він звільнився з органів внутрішніх справ України, повідомляє СБУ.

"Працівник автоінспекції привласнив майже 450 е-ключів, які знаходилися в нього на зберіганні. Вартість пристроїв на той час перевищувала 400 тисяч гривень", – заявляє відомство.

Працівники СБУ задокументували, що екс-міліціонер, перебуваючи в захопленому Донецьку, шукав клієнтів на е-ключі через інтернет. На території, підконтрольній українській владі, він реалізовував товар через знайомих у Маріуполі.

Оперативники затримали чоловіка, коли він приїхав до Маріуполя для продажу замовникам двадцяти е-ключів.

За інформацією СБУ, колишній міліціонер надав доступ до баз даних про власників автомобілів, про заарештовані транспортні засоби та ті, що знаходяться у розшуку, представникам незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Теми: Донбас Донецьк Маріуполь міліція СБУ
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