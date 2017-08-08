На готелі Трампа в Нью-Йорку показали Путіна з прапором РФ

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Вівторок, 8 серпня 2017, 12:12

На п’ятизірковому готелі Trump SoHo в Нью-Йорку в ніч на 8 серпня з’явилася проекція з російським прапором і зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише "Громадське".

Відповідальність за акцію взяв американський художник і публіцист Робін Белл, який раніше вже влаштовував перфоманси за допомогою проекцій, у тому числі на будівлі готелів Трампа.

Відео знято у вигляді колажу, на якому по черзі з'являються фрази Happy to help, bro ("Радий допомогти, брате"), Follow money ("Слідуй за грошима"), а також російською "Тримайся, братан". За задумом авторів, це нібито слова Путіна.

Під час демонстрації проекції на вулицю під гімн РФ маршем вийшла група жінок у формі. У руках лідерки колони був великий прапор Росії.

Видання Business Insider пов’язує появу проекції з новим етапом у розслідуванні можливого втручання Росії в американські президентські вибори.

Як повідомлялося, спецпрокурор США сформував велике журі для розслідування втручання РФ у вибори.

Раніше, на слуханнях у Комітеті з розвідки колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон заявив, що замовником хакерських атак під час виборів президента у 2016 році був особисто Путін.

Перед цим CNN показав документальний фільм про втручання Путіна у вибори в США.

Теми: Трамп США Путін Росія
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