Саакашвілі виїхав із Польщі – ЗМІ
Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області України Міхеіл Саакашвілі виїхав із Польщі.
"Розшукуваний грузинською владою Міхеіл Саакашвілі покинув Польщу", – повідомляє Radio ZET NEWS у Twitter.
Poszukiwany przez gruzińskie władze Micheil Saakaszwili wyjechał z Polski.— Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) August 8, 2017
"Українська правда" намагається уточнити цю інформацію.
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