Саакашвілі виїхав із Польщі – ЗМІ

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Вівторок, 8 серпня 2017, 12:26

Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області України Міхеіл Саакашвілі виїхав із Польщі.

"Розшукуваний грузинською владою Міхеіл Саакашвілі покинув Польщу", – повідомляє Radio ZET NEWS у Twitter.

"Українська правда" намагається уточнити цю інформацію.

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Теми: Саакашвілі Польща
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