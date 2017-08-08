Вторгнення Росії в Грузію зійшло їй з рук – Клімкін

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Вівторок, 8 серпня 2017, 14:54

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в 9-ту річницю російсько-грузинської війни підкреслив важливість припинення російської агресії.

Про це він написав у своєму твіттері.

Також він наголосив на відновленні грузинського і українського суверенітету.

"9 років тому Росія вторглася в Грузію і їй це зійшло з рук. Потім вони пішли за Україною. Час зупинити російську агресію і відновити грузинський і український суверенітет", - написав він у вівторок.

Як відомо, у 2008 році в цей день почалася гостра фаза війни між Росією та Грузією. Російські літаки почали атакувати грузинські позиції. Президент Грузії Михеіл Саакашвілі оголосивзагальну мобілізацію. У Південну Осетію увійшли російські війська і танки.

Українська правда

Теми: Росія Грузія війна
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