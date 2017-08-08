Саакашвілі заявляє, що Клімкін має російське громадянство

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Вівторок, 8 серпня 2017, 16:11

Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської обладміністрації України Міхеіл Саакашвілі заявляє, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін має російське громадянство.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

"До речі, Павло Клімкін етнічно не українець, а росіянин, народився в Росії, наскільки я розумію, має там громадянство і по-українськи говорить гірше за мене", - написав він.

"Петре Олексійовичу, ось вам ще один кандидат для позбавлення громадянства, після того, як ви вдосталь скористуєтесь його послугами", - звернувся він до президента Петра Порошенка.

Як відомо, Саакашвілі приїхав до Вільнюса, де йому запропонували литовське громадянство.

Перший заступник голови української Держприкордонслужби Василь Серватюк у Києві заявив, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Міхеіла Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

Раніше президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

4 серпня Саакашвілі прилетів до Польщі. За його словами, він пред'явив біометричний закордонний паспорт України прикордонникам. 8 серпня Саакашвілі виїхав із Польщі.

Грузинська прокуратура нібито зверталася й до Польщі щодо Саакашвілі.

Українська правда

Теми: Саакашвілі громадянство Клімкін
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