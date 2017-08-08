Суду розповіли, що Поляков не здав паспорти і досі без браслета

Народний депутат від Народного фронту Максим Поляков відмовився здати на зберігання два закордонні паспорти.

Про це у Солом'янському райсуді Києва заявив прокурор САП Максим Кравченко, повідомляє Укрінформ.

Рішення про необхідність здати паспорти прийняв Солом'янським райсудом 21 липня.

"Встановлені відкриті, умисні порушення (кількох процесуальних обов'язків, покладених на Полякова судом - ред.). Просимо задовольнити клопотання про стягнення з Полякова застави у 304 тисячі грн у дохід держави", - підкреслив Кравченко.

Також, за його словами, Поляков не повідомляв органи досудового слідства, прокурора та суд про свою поїздку до Черкас у своїх справах.

Він також нагадав, що "Поляков не дав змогу закріпити на своєму тілі електронний засіб контролю".

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва у вівторок продовжив розгляд клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо стягнення з народного депутата Максима Полякова застави у розмірі 304 тисячі гривень.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу, електронний браслет він не вдягнув.

3 серпня детективи НАБУ заявили, що багаторазово та у різний спосіб інформували Полякова про необхідність з’явитися для виконання рішення суду і вдягти електронний браслет, оскільки нардеп його досі не виконав.

Поляков заявляє, що "юридично" йому не пропонували вдягти браслет.