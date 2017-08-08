Суд арештував нерухомість, BMW і навіть годинник Полякова

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Вівторок, 8 серпня 2017, 17:32

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Про це повідомив один із прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "Українським новинам".

"Суд наклав арешт лише на частину його майна. Наскільки пам'ятаю, арештовані автомобіль, гроші, вся його нерухомість згідно з декларацією й реєстром майнових прав", – сказав він.

Зі слів прокурора САП, суд відмовився заарештувати майно, що перебуває у спільній власності Полякова.

Як відомо, нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, як і виключений із фракції БПП Борислав Розенблат. Парламент дав згоду на притягнення їх до відповідальності.

Полякова підозрюють в отриманні $7500 хабара за посередництвом помічниці.

Солом'янський райсуд Києва обрав для Полякова заставу у 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу, але вдягати електронний браслет відмовляється, паспорти він також не здав.

Відтак, САП попросила суд стягнути до держбюджету заставу, внесену Поляковим. Це клопотання також розглядає Солом'янський райсуд.

Теми: Поляков Верховна Рада Антикорупційна прокуратура суд
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