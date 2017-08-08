Власенко: Геращенко в суді програв справу проти Тимошенко

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Вівторок, 8 серпня 2017, 17:44

Подільський районний суд Києва відмовив народному депутату з "Народного фронту" Антону Геращенку у задоволенні його позову проти лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Про це повідомив член фракції "Батьківщина" Сергій Власенко на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко подавав позов про захист його честі та гідності проти Юлії Тимошенко.

"Він просив визнати неправдивою інформацію про те, що він співпрацював із Геннадієм Кернесом", – написав Власенко.

 

У рішенні суду сказано: "У задоволенні позову Геращенка Антона Юрійовича до Тимошенко Юлії Володимирівни, ТОВ "Телекомпанія "Всесвітня інформаційна служба" про визнання недостовірною та такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію, інформацію, відмовити повністю".

"Таким чином було визнано, що Антон Геращенко співпрацював із Кернесом та Партією регіонів", – написав він.

Українська правда

Теми: Тимошенко суд Геращенко
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