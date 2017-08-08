ГПУ вручила Гречківському підозру в шахрайстві

Співробітники Генеральної прокуратури вручили обвинувальний акт члену Вищої ради правосуддя Павлу Гречківському.

Про це у вівторок повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Вказується, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Гречковського і його поплічника в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

"Як встановлено слідством, останні шахрайським шляхом намагались заволодіти грошовими коштами у сумі 500 тис. доларів США за нібито допомогу у вирішенні господарського спору в судах трьох інстанцій на користь потерпілого, шляхом впливу на представників судової гілки влади", - повідомили в ГПУ.

У відомстві заявили, що підозрювані "намагалися ухилитись від ознайомлення та отримання процесуальних документів щодо завершення досудового розслідування".

"Найближчим часом матеріали провадження будуть спрямовані до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

фото: ГПУ

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як відомо, Гречківський підозрюється в замаху на шахрайство, а саме у вимаганні 500 тис. доларів за нібито вплив на прийняття судом необхідного рішення.

ГПУ намагалася відсторонити його від посади, але Вища рада правосуддя відмовила у клопотанні. Пізніше Гречківський заявив, що не піде на угоду зі слідством.

Українська правда