Клімкін відповів Саакашвілі: Паспорти не колекціоную

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Вівторок, 8 серпня 2017, 18:38

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що у нього немає іншого громадянства, крім українського.

Про це він написав у твіттері, реагуючи на звинувачення Міхеіла Саакашвілі.

"На відміну від декого,не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов", - написав він.

Раніше у вівторок колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації України Михайло Саакашвілі, позбавлений українського громадянства, стверджував, що Клімкін має громадянство Росії.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Клімкін громадянство
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